"Азерсилах" прошел госрегистрацию

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", созданного при Министерстве оборонной промышленности.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", созданного при Министерстве оборонной промышленности.

Как сообщает Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу - город Баку, Ясамальский район, проспект Мятбуат, 40.

Уставный капитал ЗАО составляет 500 млн манатов. Законным представителем акционерного общества является Эмиль Ахмед оглу Ибрагимов.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал указ о создании ЗАО "Азерсилах" 7 сентября 2023 года, а 21 февраля текущего года Кабинет министров утвердил устав, структуру и численность сотрудников ведомства.