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"Азерсилах" прошел госрегистрацию

"Азерсилах" прошел госрегистрацию Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", созданного при Министерстве оборонной промышленности.
Промышленность
2 июля 2024 г. 11:43
Азерсилах прошел госрегистрацию

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", созданного при Министерстве оборонной промышленности.

Как сообщает Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу - город Баку, Ясамальский район, проспект Мятбуат, 40.

Уставный капитал ЗАО составляет 500 млн манатов. Законным представителем акционерного общества является Эмиль Ахмед оглу Ибрагимов.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал указ о создании ЗАО "Азерсилах" 7 сентября 2023 года, а 21 февраля текущего года Кабинет министров утвердил устав, структуру и численность сотрудников ведомства.

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