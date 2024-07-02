"Азерсилах" прошел госрегистрацию

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики осуществила государственную регистрацию ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", созданного при Министерстве оборонной промышленности.
Как сообщает Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу - город Баку, Ясамальский район, проспект Мятбуат, 40.
Уставный капитал ЗАО составляет 500 млн манатов. Законным представителем акционерного общества является Эмиль Ахмед оглу Ибрагимов.
Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал указ о создании ЗАО "Азерсилах" 7 сентября 2023 года, а 21 февраля текущего года Кабинет министров утвердил устав, структуру и численность сотрудников ведомства.