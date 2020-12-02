О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта на 28%

"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта на 28% Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК)
Промышленность
2 декабря 2020 г. 16:51
Азерпамбыг увеличил доходы от экспорта на 28%

ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 23,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 5,2 млн долларов США или на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкооперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq” ixrac gəlirlərini 28 % artırıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
26 ноября 2020 г. 17:52
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
25 ноября 2020 г. 22:32
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi