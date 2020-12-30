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"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта на 20%

"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта на 20% ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 26,7 миллиона долларов США
Промышленность
30 декабря 2020 г. 16:44
Азерпамбыг увеличил доходы от экспорта на 20%

ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 26,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 4,4 млн долларов США или на 19,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкооперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

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