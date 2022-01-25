"Азерипек" снизил уставный капитал

Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО "Азерипек" объявило о снижении уставного капитала с 11 849 579 до 11 546 479 манатов, уменьшив его на 303 100 манатов или на 2,6%.

Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО "Азерипек" объявило о снижении уставного капитала с 11 849 579 до 11 546 479 манатов, уменьшив его на 303 100 манатов или на 2,6%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут в течение одного месяца предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Тбилиси, дом 35, 1 033-ый квартал.

Напомним, что "Азерипек" был создан в 2018 году. Годовая производственная мощность предприятия по переработке очищенного от семян хлопка составляет 3 тыс. тонн, на производстве шелка-сырца из размотанных коконов – 350 тонн влажных коконов и 450 тыс. погонных метров шелка, 400 тыс. тонн п/м хлопчатобумажной ткани, на красильном производстве - 24 тыс. келагаи, 4 тыс. шарфов и 8 тыс. головных платков. Продукция предприятия в основном экспортируется в Россию, Турцию и Иран.