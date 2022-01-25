О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азерипек" снизил уставный капитал

"Азерипек" снизил уставный капитал Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО "Азерипек" объявило о снижении уставного капитала с 11 849 579 до 11 546 479 манатов, уменьшив его на 303 100 манатов или на 2,6%.
Промышленность
25 января 2022 г. 17:23
Азерипек снизил уставный капитал

Принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО "Азерипек" объявило о снижении уставного капитала с 11 849 579 до 11 546 479 манатов, уменьшив его на 303 100 манатов или на 2,6%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут в течение одного месяца предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Тбилиси, дом 35, 1 033-ый квартал.

Напомним, что "Азерипек" был создан в 2018 году. Годовая производственная мощность предприятия по переработке очищенного от семян хлопка составляет 3 тыс. тонн, на производстве шелка-сырца из размотанных коконов – 350 тонн влажных коконов и 450 тыс. погонных метров шелка, 400 тыс. тонн п/м хлопчатобумажной ткани, на красильном производстве - 24 тыс. келагаи, 4 тыс. шарфов и 8 тыс. головных платков. Продукция предприятия в основном экспортируется в Россию, Турцию и Иран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azəripək" nizamnamə kapitalını azaldır

Экслюзивные новости

Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi