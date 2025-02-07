"Азерипек" меняет организационно-правовую форму

10:13

ООО "Азерипек", находящееся в управлении Азербайджанского инвестиционного холдинга, объявило о смене организационно-правовой формы на открытое акционерное общество (ОАО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Напомним, что "Азерипек" был создан в 2018 году. В состав производственных подразделений общества входят цех по размотке шелка-сырца из коконов, ткацкое производство, красильно-отделочное производство, хлопкопрядильное производство, крутильный цех.