Azerikimya проводит тендер на закупку очистительной установки

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Производственное объединение Azerikimya Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) объявило открытый тендер на проектирование, обеспечение, контроль за строительством и проведением шеф-монтажных работ "Очистительной установки промышленных сточных вод".

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в тендере могут принять участие компании или консорциумы, имеющие опыт в базовом проектировании установок по очистке сточных промышленных вод, обеспечении и контроле хода строительства и завершившие как минимум два проекта.

Для получения статуса претендента необходимо обращение к заказчику и принятие всех условий тендера. Также необходимо предоставить юридический адрес, банковские реквизиты, годовой товарооборот за последние два года и копии годовых отчетов, справку об отсутствии налоговых долгов и других задолженностей по обязательным выплатам.

Желающие принять участие в тендере должны направить свои предложения по адресу: Азербайджанская Республика, AZ 5000, г.Сумгайыт, ул. Самеда Вургуна 86, ПО Azerikimya или на электронный адрес nesimi.aslanov@socar.az.

Координатор конкурса Насими Асланов, тел.: (+994 12) 521 25 22; факс: (+994 12) 521 25 71.

Предложения по тендеру принимаются до 18:00 22 декабря 2014 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 23 декабря.