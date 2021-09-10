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"Азерхалча" внедрит дифференцированную систему оплаты труда

"Азерхалча" внедрит дифференцированную систему оплаты труда В ОАО "Азерхалча" будет внедрена дифференцированная система оплаты труда в целях стимулирования работников.
Промышленность
10 сентября 2021 г. 11:15
Азерхалча внедрит дифференцированную систему оплаты труда

В ОАО "Азерхалча" будет внедрена дифференцированная система оплаты труда в целях стимулирования работников.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.

"Ковроткачество - это вид прикладного искусства. Здесь должны работать мастера своего дела. Конечный продукт формирует имидж "Азерхалча" и Азербайджана. Поэтому повышение качества нашей продукции означает повышение имиджа. Сегодня ткачи, работающие в мастерских "Азерхалча", получают 250 манатов за 1 квадратный метр ковра. Но в будущем мы планируем повысить заработную плату, чтобы работники выполняли работу с большим энтузиазмом и создавали качественные продукты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Azərxalça” diferensial maaş sistemi tətbiq edəcək

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