"Азерхалча" увеличил число зарубежных точек продаж

ОАО "Азерхалча" недавно открыло новые торговые точки в одном из торговых центров Брунея и начало предоставлять онлайн-услуги своим клиентам в Австралии.

ОАО "Азерхалча" недавно открыло новые торговые точки в одном из торговых центров Брунея и начало предоставлять онлайн-услуги своим клиентам в Австралии.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь акционерного общества Хатина Абдуллаева рассказала на медиа-туре в Исмаиллы.

"Мы принимаем заказы любого типа от отечественных и зарубежных клиентов, компаний и частных лиц. Например, клиент из Саудовской Аравии заказал традиционный ковер "Халы-Афшан", но в отличной от традиционного цветовой гамме. 4 больших и 2 маленьких ковра ткутся в мастерских "Азерхалча" в Исмаиллы и Кюрдамире. Выполнение заказов завершится до конца сентября", - отметила Х.Абдуллаева.