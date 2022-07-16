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"Азерхалча" увеличил число зарубежных точек продаж

"Азерхалча" увеличил число зарубежных точек продаж ОАО "Азерхалча" недавно открыло новые торговые точки в одном из торговых центров Брунея и начало предоставлять онлайн-услуги своим клиентам в Австралии.
Промышленность
16 июля 2022 г. 12:44
Азерхалча увеличил число зарубежных точек продаж

ОАО "Азерхалча" недавно открыло новые торговые точки в одном из торговых центров Брунея и начало предоставлять онлайн-услуги своим клиентам в Австралии.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь акционерного общества Хатина Абдуллаева рассказала на медиа-туре в Исмаиллы.

"Мы принимаем заказы любого типа от отечественных и зарубежных клиентов, компаний и частных лиц. Например, клиент из Саудовской Аравии заказал традиционный ковер "Халы-Афшан", но в отличной от традиционного цветовой гамме. 4 больших и 2 маленьких ковра ткутся в мастерских "Азерхалча" в Исмаиллы и Кюрдамире. Выполнение заказов завершится до конца сентября", - отметила Х.Абдуллаева.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərxalça" xaricdəki satış nöqtələrinin sayını artırıb

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