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"Азерхалча“: Спрос на ковры ручной работы снизился

"Азерхалча“: Спрос на ковры ручной работы снизился В результате маркетинговых исследований азербайджанского рынка выявлено, что в стране снизился спрос на ковры ручной работы.
Промышленность
10 сентября 2021 г. 11:00
Азерхалча“: Спрос на ковры ручной работы снизился

В результате маркетинговых исследований азербайджанского рынка выявлено, что в стране снизился спрос на ковры ручной работы.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ОАО "Азерхалча" Хатуна Абдуллаева.

"Поэтому большая часть ковров и ковровых изделий, производимых ”Азерхалча", залежалась на складе. Мы стараемся переработать имеющуюся продукцию и вывести ее на рынок, а также начинаем вязать ковры в стиле модерн. Поскольку современный отечественный и зарубежный рынок требует высокого качества, в настоящее время мы уделяем ему больше внимания, чем количеству. Мы уверены, что, используя высококачественное сырье и контролируя технологические аспекты в процессе производства, мы повысим качество нашей продукции.

В ходе мониторинга рынка выявлено, что в настоящее время он нуждается в коврах в стиле модерн, которые соответствовали бы современным интерьерам. Поэтому "Азерхалча" для отечественного и зарубежного рынков предлагает не только классические азербайджанские ковры, но и ковры в стиле модерн. Хотя стиль дизайна этих ковров изменился, элементы узоров, техника ковроткачества остаются прежними. То есть наши традиционные узоры сохраняются, однако цвет и стиль дизайна адаптированы к современному рынку. Некоторые современные изделия уже представлены на рынке, и интерес к нашим новым коврам высок", - сказал он.

По словам официального представителя "Азерхалча", одним из шагов по повышению качества ковров является формирование на предприятии новой структуры – группы контроля качества: "Группа не только устраняет на месте любые дефекты, влияющие на качество непосредственно в процессе производства, но и предупреждает поступление готовой продукции, имеющей какой-либо дефект, на склад. Группа контроля качества состоит из высококвалифицированных технологов, ткачей и экспертов. По сравнению с предыдущими коврами, нынешние более качественные. Мы поставили перед собой цель, чтобы общая доля продукции высокого качества превышала 90%”.

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Версия на азербайджанском языке “Azərxalça”: “Əllə toxunan xalçalara tələbat azalıb”

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