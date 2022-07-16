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"Азерхалча": Китайская компания использовала узор азербайджанского ковра

"Азерхалча": Китайская компания использовала узор азербайджанского ковра Китайская фирма "Юланд" использовала узор, принадлежащий ОАО "Азерхалча".
Промышленность
16 июля 2022 г. 13:22
Азерхалча: Китайская компания использовала узор азербайджанского ковра

Китайская фирма "Юланд" использовала узор, принадлежащий ОАО "Азерхалча".

Как сообщает Report, об этом сказал производственный директор акционерного общества Алисафа Нуриев.

"Эта фирма однажды предложила нам ковер. Когда я изучал ковер, то увидел, что использованный узор принадлежит Азербайджану и соткан ковровым узором Челеби. Хотя "Азерхалча" не давала этой фирме права на использование азербайджанских узоров", - отметил он.

Также представитель "Азерхалча" отметил, что при производстве ковров они используют узоры, принадлежащие различным регионам: "После войны стали больше заказывать ковры с карабахскими орнаментами. Но большим спросом пользуются также ковры Губа-Ширванской зоны".

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Версия на азербайджанском языке "Azərxalça": "Çin şirkəti Azərbaycan xalçasının çeşnisindən istifadə edib"

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