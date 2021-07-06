AzerGold за 5 лет привлек в экономику страны свыше 600 млн манатов

За 5 лет AzerGold привлек в экономику Азербайджана более 639 млн манатов от продажи 248 тыс. унций золота и 446 тыс. унций серебра.

За 5 лет AzerGold привлек в экономику Азербайджана более 639 млн манатов от продажи 248 тыс. унций золота и 446 тыс. унций серебра.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, за этот период для реализации проектов по производству цветных металлов из госбюджета компании были выделены средства в размере 47 млн манатов, то есть всего 7,3% от общего оборота продаж.

З. Ибрагимов отметил, что за эти 5 лет в государственный бюджет уплачены налоги и сборы на сумму более 55,5 млн манатов.