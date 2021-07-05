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AzerGold впервые выплатит дивиденды государству

AzerGold впервые выплатит дивиденды государству В результате эксплуатации золотоносного месторождения "Човдар" в Дашкесане, в экономику Азербайджана было привлечено более 639 млн манатов от экспорта цветных металлов.
Промышленность
5 июля 2021 г. 17:41
AzerGold впервые выплатит дивиденды государству

В результате эксплуатации золотоносного месторождения "Човдар" в Дашкесане, в экономику Азербайджана было привлечено более 639 млн манатов от экспорта цветных металлов.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на встрече с геологами, внесшими значительный вклад в развитие геологической науки и горного дела в стране.

Он отметил, что результаты деятельности напрямую связаны с успешной финансовой политикой компании, председатель правления подчеркнул отсутствие у ЗАО кредитных банковских обязательств. З. Ибрагимов также сообщил, что согласно предварительным результатам предстоящего финансового аудита, компания впервые выплатит дивиденды государству.

Председатель правления сообщил, что ЗАО, начавшее деятельность в 2016 году с эксплуатации одного месторождения - золотого рудника "Човдар", в настоящее время ведет добычу на двух месторождениях. Так, в короткие сроки со стороны AzerGold были открыты группа месторождений "Агйохуш" и месторождение "Марах".

В целом, ЗАО на данный момент выполняет геологоразведочные работы на Човдарской группе месторождений, включая месторождения "Агйохуш" и "Марах", а также на месторождениях "Кохнемеден", "Гёйдаг" (Нахчыванская Автономная Республика) и Дашкесанском железорудном месторождении.

Он выразил уверенность, что AzerGold и дальше будет добиваться поставленных целей, особенно в предстоящий период, с вводом в эксплуатацию новых месторождений, созданием новых рабочих мест и дальнейшим улучшением социально-экономического положения регионов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” dövlətə ilk dəfə dividend ödəyəcək

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