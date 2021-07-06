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AzerGold впервые создает центр по продаже и обмену золота и серебра

AzerGold впервые создает центр по продаже и обмену золота и серебра ЗАО AzerGold намерено содействовать развитию рынка ювелирных изделий в Азербайджане и способствовать выводу из "теневой экономики" вторичного рынка в этой сфере.
Промышленность
6 июля 2021 г. 11:57
AzerGold впервые создает центр по продаже и обмену золота и серебра

ЗАО AzerGold намерено содействовать развитию рынка ювелирных изделий в Азербайджане и способствовать выводу из "теневой экономики" вторичного рынка в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, с этой целью также ведется интенсивная работа по созданию первого центра продажи и обмена золотой и серебряной продукции AzerGold. В центре также будет обеспечена выкуп слитков, впервые произведенных обществом, в соответствии с текущей ценой золота на мировых биржах.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” qızıl və gümüş üçün ilk dəfə satış və mübadilə mərkəzi yaradır

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