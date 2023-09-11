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AzerGold в очередной раз получил положительное заключение "Argor-Heraus SA"

AzerGold в очередной раз получил положительное заключение "Argor-Heraus SA" В рамках программы "Ответственный поставщик" Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов международная авторитетная швейцарская аффинажная компания "Argor-Heraus SA" представила итоговый отчет о своих наблюдениях в ЗАО "AzerGold".
Промышленность
11 сентября 2023 г. 11:50
AzerGold в очередной раз получил положительное заключение Argor-Heraus SA

В рамках программы "Ответственный поставщик" Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов международная авторитетная швейцарская аффинажная компания "Argor-Heraus SA" представила итоговый отчет о своих наблюдениях в ЗАО "AzerGold".

Швейцарская компания, с которой AzerGold сотрудничает в области аффинажа и реализации драгоценных металлов на зарубежных рынках, оценила деятельность акционерного общества в соответствии с международными стандартами и критериями прозрачности по 5 функциональным направлениям – горнодобывающим операциям; процессам контроля качества и добычи; охране здоровья, охране труда и окружающей среды; управлению проектами; в рамках права, действующего законодательства, управления и борьбы с коррупцией; работе с населением.

В итоговом отчете было отмечено, что AzerGold, обладая профессиональной командой, управляет производственным участком и рудниками драгоценных металлов на высоком уровне. Также был рассмотрен уровень соответствия разработанных политик, правил и процедур процессам по всем направлениям деятельности. Кроме того, в отчете выражено удовлетворение крупномасштабными социальными и экологическими проектами, реализуемыми ЗАО в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности, подчеркнуто, что в процессе работы были использованы все разумные средства в рамках национального законодательства для предотвращения или минимизации факторов, которые могут нанести вред окружающей среде.

Таким образом, ЗАО "AzerGold", организовавшее свою деятельность в соответствии с международными стандартами и критериями прозрачности, в очередной раз получило положительное заключение швейцарской компании.

Отметим, что 18–20 июля делегация компании "Argor-Heraus SA" посетила Азербайджан, провела встречи в головном офисе ЗАО, а также побывала на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке, расположенном в Дашкесанском районе. Целью визита было обоснование документированных данных KYC ("Know Your Customer" – "Знай своего клиента") и оценка операционных процессов AzerGold на основе международного опыта, проведение многоуровневых проверок в соответствии с основными международными требованиями – процедурам KYC и "Due diligence" ("Юридическая экспертиза"). Так, компания получает положительное заключение о возможности аффинажа добытых драгоценных металлов и организации их продажи на зарубежных рынках только после того, как будет установлено, что он соответствует всем требованиям. Напомним, что соответствующее положительное заключение AzerGold впервые было дано в 2017 году.

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Версия на английском языке Swiss Argor-Heraus SA gives positive opinion about AzerGold 
Версия на азербайджанском языке “Argor-Heraus SA” şirkəti “AzerGold”a növbəti dəfə müsbət rəy verib

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