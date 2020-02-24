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AzerGold увеличил отчисления в госбюджет

​AzerGold увеличил отчисления в госбюджет

© Report / Elchin Murad

В 2019 году продано 59,2 тыс. унций золота и 110,9 тыс. унций серебра.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

По его словам, продажа золота принесла в казну 141,9 млн манатов, серебра - более 3 млн манатов: "В годовом сравнении доходы от реализации золота возросли на 33%, серебра - 47%. В 2020 году мы прогнозируем продать 55,2 тыс. унций золота и 103,7 унций серебра".

Ибрагимов отметил, что AzerGoldтакже увеличил отчисления в госбюджет: "В отчетном году в госбюджет перечислено 13 487 739 манатов. В 2018 году эта сумма составила 12 644 465 манатов. Рост в 2019 году составил 843 274 манатов или 6,7%".

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