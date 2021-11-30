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AzerGold увеличил экспортные доходы на 18%

AzerGold увеличил экспортные доходы на 18% В январе-октябре этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 104 млн долларов США.
Промышленность
30 ноября 2021 г. 14:59
AzerGold увеличил экспортные доходы на 18%

В январе-октябре этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 104 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 15,8 млн долларов США или на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Уставный капитал ЗАО AzerGold составляет 62 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s AzerGold increases export revenues 18%
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” ixrac gəlirlərini 18 % artırıb

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