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AzerGold увеличил доходы от продажи золотых монет и слитков на 87%

AzerGold увеличил доходы от продажи золотых монет и слитков на 87% Центр продажи и обмена ЗАО AzerGold на 1 декабря текущего года осуществило продажу в объеме 1029.2 унции. В результате розничной продажи золотых монет и слитков, реализованных за последние 3 месяца, было привлечено в оборот более 3.4 млн манатов, сообщает
Промышленность
13 декабря 2021 г. 12:25
AzerGold увеличил доходы от продажи золотых монет и слитков на 87%

Центр продажи и обмена ЗАО AzerGold на 1 декабря текущего года осуществило продажу золота в объеме 1029.2 унции. В результате розничной продажи золотых монет и слитков, реализованных за последние 3 месяца, было привлечено в оборот более 3.4 млн манатов, сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Для сравнения следует отметить, что за аналогичный период прошедшего года Акционерное Общество реализовало на местном рынке золотые изделия в объеме 93,9 унции. За сентябрь, октябрь и ноябрь 2020-го года в результате онлайн продаж и посредством различных торговых точек, осуществлявших реализацию продукции “AzerGold” на комиссионных условиях, было выручено 435 тыс. манатов. Таким образом, продажи “AzerGold” за последние 3 месяца превысили показатели аналогичного периода прошедшего года на 87%.

Рост спроса на данную продукцию на фоне изменений налогового и таможенного законодательства в 2021-ом году, в свою очередь, обуславливает необходимость увеличения объемов золота, направляемого на внутренний рынок. Таким образом, несмотря на то, что перенаправление части добытого ЗАО золота на местный рынок в определенной мере влияет на экспортные показатели компании, однако, что немаловажно, выпуск золотых монет и слитков из золота способствует серьезному оживлению местного розничного рынка.

Напомним, что ЗАО AzerGold с целью внесения собственного вклада в осуществляемые реформы в направлении развития национальной ювелирной индустрии в сентябре текущего года открыло свой первый Центр продажи и обмена золотых монет и слитков. В Центре, располагающимся по адресу пр. Бюльбюля 3, в продаже представлены золотые и серебряные монеты 999,9 пробы, выпущенные ЗАО впервые в 2019-ом году, а также монеты и слитки весом от 5 граммов до 1 килограмма. В Центре также осуществляется обмен – обратный закуп Акционерным Обществом монет и слитков согласно текущей биржевой цене на метал.

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Версия на английском языке ФотоAzerGold increases revenues from sale of gold coins and bullions by 87% 
Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” qızıl sikkə və külçələrin satışından gəlirini 87 % artırıb

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