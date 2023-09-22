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AzerGold успешно продолжает добычу и экспортные операции

AzerGold успешно продолжает добычу и экспортные операции Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», одна из основных государственных компаний-экспортеров Азербайджана, успешно продолжает добычу и экспорт драгоценных металлов.
Промышленность
22 сентября 2023 г. 18:08
AzerGold успешно продолжает добычу и экспортные операции

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», одна из основных государственных компаний-экспортеров Азербайджана, успешно продолжает добычу и экспорт драгоценных металлов.

Как передает Report со ссылкой на AzerGold, за январь-август 2023 года ЗАО осуществило добычу 28,1 тыс. унций золота, экспорт 23,1 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые восемь месяцев текущего года, перевыполнен на 0,5%, а план экспорта золота – на 3%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62,5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению на 1% добычи и на 4,4% экспорта в прошлом году.

Несмотря на то, что объем добычи и экспортных операций, выполненных в течение первых восьми месяцев текущего года, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану запланировано превышение установленных до конца года годовых целей по добыче и экспорту.

Показатели добычи и экспорта за январь-август 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года

Сравнение с первым 8-месячным планом текущего года

Добыча золота

36 864 унции

28 132 унции

24%↓

0,5%↑

Добыча серебра

127 829 унций

79 934 унции

37%↓

49,6%↑

Экспорт золота

33 160 унций

23 122 унции

30%↓

3%↑

Экспорт серебра

110 885 унций

61 541 унция

45%↓

39%↑

Экспортная стоимость золота

103 969 527 манатов

76 538 340 манатов

26%↓

25%↑

Экспортная стоимость серебра

4 108 106 манатов

2 504 725 манатов

39%↓

85%↑

Общий доход от экспорта

108 077 634 маната

79 043 065 манатов

27%↓

26%↑

Продажи на внутреннем рынке с января по август 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года

Продажа золота на внутреннем рынке

1 929 унций

3 938 унций

104%↑

Продажа серебра на внутреннем рынке

7 141 унция

23 518 унций

229%↑

Продажная стоимость золота на внутреннем рынке

6 662 791 манат

13 461 556 манатов

102%↑

Продажная стоимость серебра на внутреннем рынке

303 934 маната

981 732 маната

223%↑

Общий доход от продаж на внутреннем рынке

6 966 725 манатов

14 443 288 манатов

107%↑

Общий доход от продаж за январь-август 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года

Общий доход от продаж золота

110 632 318 манатов

89 999 896 манатов

19%↓

Общий доход от продаж серебра

4 412 041 манат

3 486 456 манатов

21%↓

Общий доход

115 044 359 манатов

93 486 352 маната

19%↓

Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2023 года общий доход ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках достиг 1 млрд 49 млн 202 тыс. манатов. 1 млрд 6 млн 40 тыс. манатов из полученных средств формируют экспортные доходы, а 43 млн 162 тыс. манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», начавшее свою деятельнось в 2017 году с эксплуатации только одного рудника, расположенного в Дашкесанском районе месторождения золота «Човдар», за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников, расположенных на флангах месторождения «Човдар». В 2021 году на золотом руднике «Агйохуш-1» были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар» добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакенском и Кельбаджарском районах.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” hasilat və ixrac əməliyyatlarını uğurla davam etdirir

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