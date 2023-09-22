AzerGold успешно продолжает добычу и экспортные операции

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», одна из основных государственных компаний-экспортеров Азербайджана, успешно продолжает добычу и экспорт драгоценных металлов.

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», одна из основных государственных компаний-экспортеров Азербайджана, успешно продолжает добычу и экспорт драгоценных металлов.

Как передает Report со ссылкой на AzerGold, за январь-август 2023 года ЗАО осуществило добычу 28,1 тыс. унций золота, экспорт 23,1 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые восемь месяцев текущего года, перевыполнен на 0,5%, а план экспорта золота – на 3%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62,5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению на 1% добычи и на 4,4% экспорта в прошлом году.

Несмотря на то, что объем добычи и экспортных операций, выполненных в течение первых восьми месяцев текущего года, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану запланировано превышение установленных до конца года годовых целей по добыче и экспорту.

Показатели добычи и экспорта за январь-август 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года Сравнение с первым 8-месячным планом текущего года Добыча золота 36 864 унции 28 132 унции 24%↓ 0,5%↑ Добыча серебра 127 829 унций 79 934 унции 37%↓ 49,6%↑ Экспорт золота 33 160 унций 23 122 унции 30%↓ 3%↑ Экспорт серебра 110 885 унций 61 541 унция 45%↓ 39%↑ Экспортная стоимость золота 103 969 527 манатов 76 538 340 манатов 26%↓ 25%↑ Экспортная стоимость серебра 4 108 106 манатов 2 504 725 манатов 39%↓ 85%↑ Общий доход от экспорта 108 077 634 маната 79 043 065 манатов 27%↓ 26%↑

Продажи на внутреннем рынке с января по август 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года Продажа золота на внутреннем рынке 1 929 унций 3 938 унций 104%↑ Продажа серебра на внутреннем рынке 7 141 унция 23 518 унций 229%↑ Продажная стоимость золота на внутреннем рынке 6 662 791 манат 13 461 556 манатов 102%↑ Продажная стоимость серебра на внутреннем рынке 303 934 маната 981 732 маната 223%↑ Общий доход от продаж на внутреннем рынке 6 966 725 манатов 14 443 288 манатов 107%↑

Общий доход от продаж за январь-август 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года Общий доход от продаж золота 110 632 318 манатов 89 999 896 манатов 19%↓ Общий доход от продаж серебра 4 412 041 манат 3 486 456 манатов 21%↓ Общий доход 115 044 359 манатов 93 486 352 маната 19%↓

Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2023 года общий доход ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках достиг 1 млрд 49 млн 202 тыс. манатов. 1 млрд 6 млн 40 тыс. манатов из полученных средств формируют экспортные доходы, а 43 млн 162 тыс. манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», начавшее свою деятельнось в 2017 году с эксплуатации только одного рудника, расположенного в Дашкесанском районе месторождения золота «Човдар», за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников, расположенных на флангах месторождения «Човдар». В 2021 году на золотом руднике «Агйохуш-1» были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар» добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакенском и Кельбаджарском районах.