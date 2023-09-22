AzerGold успешно продолжает добычу и экспортные операции

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», одна из основных государственных компаний-экспортеров Азербайджана, успешно продолжает добычу и экспорт драгоценных металлов.
Как передает Report со ссылкой на AzerGold, за январь-август 2023 года ЗАО осуществило добычу 28,1 тыс. унций золота, экспорт 23,1 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые восемь месяцев текущего года, перевыполнен на 0,5%, а план экспорта золота – на 3%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62,5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению на 1% добычи и на 4,4% экспорта в прошлом году.
Несмотря на то, что объем добычи и экспортных операций, выполненных в течение первых восьми месяцев текущего года, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану запланировано превышение установленных до конца года годовых целей по добыче и экспорту.
|
Показатели добычи и экспорта за январь-август 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года
|
Сравнение с первым 8-месячным планом текущего года
|
Добыча золота
|
36 864 унции
|
28 132 унции
|
24%↓
|
0,5%↑
|
Добыча серебра
|
127 829 унций
|
79 934 унции
|
37%↓
|
49,6%↑
|
Экспорт золота
|
33 160 унций
|
23 122 унции
|
30%↓
|
3%↑
|
Экспорт серебра
|
110 885 унций
|
61 541 унция
|
45%↓
|
39%↑
|
Экспортная стоимость золота
|
103 969 527 манатов
|
76 538 340 манатов
|
26%↓
|
25%↑
|
Экспортная стоимость серебра
|
4 108 106 манатов
|
2 504 725 манатов
|
39%↓
|
85%↑
|
Общий доход от экспорта
|
108 077 634 маната
|
79 043 065 манатов
|
27%↓
|
26%↑
|
Продажи на внутреннем рынке с января по август 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года
|
Продажа золота на внутреннем рынке
|
1 929 унций
|
3 938 унций
|
104%↑
|
Продажа серебра на внутреннем рынке
|
7 141 унция
|
23 518 унций
|
229%↑
|
Продажная стоимость золота на внутреннем рынке
|
6 662 791 манат
|
13 461 556 манатов
|
102%↑
|
Продажная стоимость серебра на внутреннем рынке
|
303 934 маната
|
981 732 маната
|
223%↑
|
Общий доход от продаж на внутреннем рынке
|
6 966 725 манатов
|
14 443 288 манатов
|
107%↑
|
Общий доход от продаж за январь-август 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 8 месяцами прошлого года
|
Общий доход от продаж золота
|
110 632 318 манатов
|
89 999 896 манатов
|
19%↓
|
Общий доход от продаж серебра
|
4 412 041 манат
|
3 486 456 манатов
|
21%↓
|
Общий доход
|
115 044 359 манатов
|
93 486 352 маната
|
19%↓
Отметим, что по состоянию на 1 сентября 2023 года общий доход ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках достиг 1 млрд 49 млн 202 тыс. манатов. 1 млрд 6 млн 40 тыс. манатов из полученных средств формируют экспортные доходы, а 43 млн 162 тыс. манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.
Напомним, что ЗАО «AzerGold», начавшее свою деятельнось в 2017 году с эксплуатации только одного рудника, расположенного в Дашкесанском районе месторождения золота «Човдар», за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников, расположенных на флангах месторождения «Човдар». В 2021 году на золотом руднике «Агйохуш-1» были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар» добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакенском и Кельбаджарском районах.