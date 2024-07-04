AzerGold стал участником контракта по месторождениям, разрабатываемым британской ААМ

ЗАО “AzerGold” стало участником соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку рудных месторождений Азербайджана, ранее заключенного с британской золотодобывающей компанией Anglo Asian Mining plc (AAM).

ЗАО “AzerGold” стало участником соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку рудных месторождений Азербайджана, ранее заключенного с британской золотодобывающей компанией Anglo Asian Mining plc (AAM).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ААМ.

«В СРП были внесены изменения, согласно которым участником СРП от Азербайджана вместо министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) стало ЗАО “AzerGold”. Незначительные поправки были внесены и в отношении использования объектов на контрактных площадях Гызылбулаг, Демирли и Вейджнали”, - говорится в информации.

Компания отмечает, что при заключении СРП в Азербайджане еще не было государственного органа, работающего в горнодобывающем секторе. Позднее было создано ЗАО "AzerGold".

По данным AAM, изменения также внесены в статью СРП, касающуюся использования объектов на некоторых контрактных участках.

“В частности, внесены поправки, позволяющие Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC, дочерняя компания AAM) использовать все горные выработки, буровой керн, машины и другое оборудование, имеющееся на контрактных территориях Гызылбулаг, Демирли и Вейджнали на дату передачи этих контрактных участков в распоряжение AIMC”, - говорится в информации.

Поправки уже прошли ратификацию в Милли Меджлисе (парламенте Азербайджана) и утверждены президентом страны.

«Эти поправки принесут значительную выгоду Anglo Asian Mining, поскольку компания теперь будет работать с AzerGold над проектами разведки, разработки и добычи полезных ископаемых в рамках СРП. Мы надеемся на дальнейшее развития своего портфеля при поддержке AzerGold, сохраняя при этом прочные отношения с МЭПР», - заявил генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Вазири.

Напомним, что Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 8 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %.