AzerGold проведет оценочные работы в Гвинее-Бисау

11:25

ЗАО AzerGold проведет оценку первичных запасов перспективных участков в Гвинее-Бисау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Республики Гвинея-Бисау во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообщества Карлосом Пинто Перейрой. В составе делегации входит и министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Вириато Кассама.

Ибрагимов на встрече рассказал о стратегических планах AzerGold и повышении экономической эффективности в горнодобывающем секторе, а также о работе, проводимой в области охраны окружающей среды, социальной ответственности в соответствии с требованиями местного и международного законодательства.

По его словам, дальнейшее расширение деятельности компании за пределами страны входит в стратегические планы общества. Председатель отметил, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсами, также представляет интерес для AzerGold.

Карлос Пинто Перейра, в свою очередь, отметил заинтересованность Гвинеи-Бисау в укреплении двусторонних отношений, рассказал о возможностях своей страны в горнодобывающей сфере и созданных условиях для инвесторов.

Министр окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Республики Гвинея-Бисау Вириато Кассама, заявил, что горнодобывающая отрасль в его стране находится на начальной стадии развития, выразил намерение воспользоваться опытом ЗАО “AzerGold”. Министр отметил, что последняя геологическая карта страны была разработана в 1970-х годах специалистами из бывшего СССР, и существует большая потребность в определении перспективных участков современными методами исследования.

Стороны обменялись мнениями о налаживании сотрудничества в этой области с учетом опыта использования ЗАО "AzerGold" инновационных геологоразведочных методов и современных методов исследований.

В ходе встречи достигнута предварительная договоренность о проведении AzerGold работ по оценке первичных ресурсов существующих перспективных участков на территории Гвинеи-Бисау. С этой целью акционерным обществом должны быть выполнены геологическое картирование, гиперспектральная спутниковая съемка, считающаяся неинвазивным методом поиска на территории страны на поисково-оценочном этапе, проведен анализ данных, в том числе первичные геологоразведочные работы.

На встрече также отмечено, что AzerGold, особенно учитывая опыт эксплуатации золотых рудников, готова оценить и инициативы по проведению работ по добыче на золотых месторождениях, которые будут открыты в будущем.

По итогам встречи Закир Ибрагимов и Вириато Кассама подписали Соглашение о неразглашении (NDA – Non-disclosure agreement) в области обмена информацией в горнодобывающей отрасли.