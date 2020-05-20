AzerGold продал драгоценные металлы за рекордную цену

В период пандемии коронавируса ЗАО AzerGold беспрерывно продолжает свою деятельность в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, добыча, геологическая разведка, строительные и прочие работы осуществляются согласно плану в рамках утвержденного графика.

В период продолжения в стране действующих ограничений на регулярные авиарейсы, AzerGold, учитывая резкое увеличение цен на драгоценные металлы на мировых биржах, обратилось к альтернативной перевозке для осуществления экспорта. Так, воспользовавшись доступным предложением местного авиаперевозчика, компания экспортировала в Швейцарию для очистки и продажи 36 слитков из сплавов золота и серебра, добытого на Човдарском месторождении.

В результате экспорта удалось продать 6 769 унций золота и 15 758 унций серебра, что привлекло в экономику страны 12 165,755 тыс. долларов США (20 681,784 тыс. манатов). Стоимость реализованного в результате экспортной операции золота составила 1756,8 долларов США (2 986,6 манатов), серебра - 17,34 долларов США (29,49 манатов). Это рекордная цена за реализацию одной унции металла за всю деятельность ЗАО AzerGold.