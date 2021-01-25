AzerGold привлек в экономику страны 187 млн манатов

В ЗАО AzerGold (ЗАО) состоялось онлайн совещание, посвященное итогам прошлого года и предстоящим задачам в текущем году

В ЗАО AzerGold (ЗАО) состоялось онлайн совещание, посвященное итогам прошлого года и предстоящим задачам в текущем году.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, выступивший на совещании председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов сказал, что структура успешно выполнила план деятельности на 2020 год, несмотря на трудности пандемии, поставленные в прошлом году задачи были полностью выполнены.

Он отметил, что в прошлом году как показатели производства, так и добычи ЗАО превысили план, а также результаты 2019 года. Таким образом, в результате экспорта на мировой рынок произведенного ЗАО AzerGold золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 млн манатов.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold и в прошлом году продолжила свою деятельность по вводу в эксплуатацию новых рудников в регионах, повышению экономической эффективности. Для разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости достигнутых положительных темпов экономического роста с более высокой динамикой, ЗАО успешно реализовало эмиссию облигаций в объеме 20 миллионов долларов США, впервые выпущенных на обращение.