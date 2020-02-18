​AzerGold привлек в экономику страны 400 млн манатов

ЗАО AzerGold привлекло в экономику страны 399,3 млн манатов от продажи более 173 тыс. унций золота и 290 тыс. унций серебра в 2017-2020 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на встрече с предпринимателями, посвященная теме "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности".

По его словам, компания за счет производства и экспорта цветных металлов стала одним из лидеров ненефтяной промышленности страны.

"Известно, что добывающие компании должны пройти ряд сложных процедур и международных аудитов для организации продажи металлов на международной бирже. Мы успешно прошли проверки в 2017 году, и, заключив контракт с одной из ведущих аффинажных компаний Швейцарии, смогли выйти на мировой рынок. В государственный бюджет было перечислено более 30,6 млн манатов от этих операций. Из них 3,8 млн манатов выплачено Государственному фонду социального страхования, 26,8 млн манатов Министерству налогов", - сказал он.

По словам Ибрагимова, помимо продажи драгоценных металлов на международных рынках, AzerGold выпускает 5,10 и 20-граммовые золотые и серебряные монеты 999,9 пробы, которые реализуются в 12 различных торговых точках столицы и через онлайн-платформы. Изделия изготавливаются из металла, добытого на месторождении "Човдар" в Дашкесанском районе.