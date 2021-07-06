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AzerGold привлечет 13 тыс. работников к реализации проектов цветных металлов

AzerGold привлечет 13 тыс. работников к реализации проектов цветных металлов ЗАО AzerGold придает особое значение повышению кадрового потенциала, являющегося одним из важнейших элементов развития горнодобывающей промышленности в стране.
Промышленность
6 июля 2021 г. 13:40
AzerGold привлечет 13 тыс. работников к реализации проектов цветных металлов

ЗАО AzerGold придает особое значение повышению кадрового потенциала, являющегося одним из важнейших элементов развития горнодобывающей промышленности в стране.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, в ближайшие годы планируется предпринять меры по созданию новых рабочих мест: "На самом активном этапе реализации проектов цветных металлов планируется привлечь до 13 тыс. сотрудников".

Ибрагимов отметил, что данный этап охватит 2029-2031 годы.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” əlvan metal layihələrinin icrasına 13 min işçi cəlb edəcək

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