AzerGold привлечет 13 тыс. работников к реализации проектов цветных металлов

ЗАО AzerGold придает особое значение повышению кадрового потенциала, являющегося одним из важнейших элементов развития горнодобывающей промышленности в стране.

ЗАО AzerGold придает особое значение повышению кадрового потенциала, являющегося одним из важнейших элементов развития горнодобывающей промышленности в стране.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, в ближайшие годы планируется предпринять меры по созданию новых рабочих мест: "На самом активном этапе реализации проектов цветных металлов планируется привлечь до 13 тыс. сотрудников".

Ибрагимов отметил, что данный этап охватит 2029-2031 годы.