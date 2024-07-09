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«AzerGold»: прибыльная деятельность с первых лет существования, растущие доходы

«AzerGold»: прибыльная деятельность с первых лет существования, растущие доходы Реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым в целях постоянного повышения эффективности деятельности государственных компаний, соответствующие решения и поручения обусловили прибыльную деятельность ЗАО «AzerGold» с первых лет существования и послужил
Промышленность
9 июля 2024 г. 17:05
«AzerGold»: прибыльная деятельность с первых лет существования, растущие доходы

Реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым в целях постоянного повышения эффективности деятельности государственных компаний, соответствующие решения и поручения обусловили прибыльную деятельность ЗАО «AzerGold» с первых лет существования и послужили причиной полной ликвидации зависимости компании от государственного бюджета в финансировании золотодобывающих проектов за последние 8 лет и других эффективных экономических вкладов.

За эти годы Акционерное общество с независимым бюджетом, успешно эксплуатирующее золотые рудники и уверенно шагающее в направлении превращения в горнодобывающую компанию с ежегодным оборотом в 1 миллиард манатов, выплатило государству 153 773 857 манатов в качестве налогов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold”: ilk illərdən mənfəətli fəaliyyət, artan gəlirlər

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