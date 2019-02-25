AzerGold презентовал монеты и слитки из местного золота

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация слитков и монет ЗАО AzerGold, изготовленных из золота, и серебра, добытого в Азербайджане.

Как сообщает Report, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов отметил, что монеты и слитки AzerGold внесут весомый вклад в укрепление и развитие бренда Made in Azerbaijan, а также предоставят гражданам на выбор качественную продукцию премиум-класса.

После выступления на мероприятии был показан видеоролик, демонстрирующий процесс производства слитков и монет.

Выступивший на презентации заместитель председателя правления AzerGold Октай Мамедов предоставил присутствующим подробную информацию о произведенной продукции. Было отмечено, что на начальном этапе монеты изготовлены в трех различных дизайнах, которые отображают Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана и узор карабахского ковра "Челеби". В дальнейшем запланировано производство монет, отражающих различные исторические события, образцы национального искусства, памятники архитектуры и истории.

В итоге гости мероприятия были проинформированы о продаже 5, 10 и 20 граммовых слитков и монет, которые будут реализовываться посредством ювелирных магазинов страны.