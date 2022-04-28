AzerGold помог с реализацией проекта по поддержке пчеловодов в Дашкесане

Завершен проект "Поддержка развития пчеловодческого хозяйства в Дашкесанском районе", реализуемый ЗАО AzerGold при содействии Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Завершен проект "Поддержка развития пчеловодческого хозяйства в Дашкесанском районе", реализуемый ЗАО AzerGold при содействии Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, выступивший на закрытии проекта заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов отметил, что основной миссией проекта является содействие развитию экосистемы малого предпринимательства в регионе, где ЗАО ведет добычу, поощрение пчеловодства как вида экосообщества и увеличение производства натурального меда.

Зампредседателя подчеркнул, что в будущем в регионе также будут реализованы соответствующие проекты по продвижению малого и среднего предпринимательства.

Фермерам-пчеловодам из сел Човдар, Баян, Гушчу и Зейлик Дашкесанского района, принимавшим участие в тренингах и практических занятиях, были выданы сертификаты.

В рамках мероприятия на территории Дашкесанского района были посажены деревья-медоносы.