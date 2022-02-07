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AzerGold подвел итоги деятельности за пять лет

AzerGold подвел итоги деятельности за пять лет За 5 лет своей деятельности ЗАО AzerGold добыло 255,6 тыс. унций золота и 484,5 тыс. унций серебра
Промышленность
7 февраля 2022 г. 13:00
AzerGold подвел итоги деятельности за пять лет

За 5 лет своей деятельности ЗАО AzerGold добыло 255,6 тыс. унций золота и 484,5 тыс. унций серебра.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

"В прошлом году также был предпринят ряд важных шагов по повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов месторождений AzerGold и оптимизации производственных процессов. В отчетном году показатели добычи достигли 61,5 тыс. унций золота и 134,4 тыс. унций серебра. Таким образом, план по добыче золота перевыполнен на 11%, а серебра - на 55%. По сравнению с 2020 годом в 2021 году зафиксирован рост добычи золота на 2,5 %, серебра-на 10,9%”, - отметил он.

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Версия на английском языке AzerGold reveals production numbers of past 5 years
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” 5 illik fəaliyyətinə yekun vurub

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