AzerGold перевыполнил план экспорта на 30%

В январе-сентябре 2023 года ЗАО AzerGold осуществило добычу 36 384 унций золота, при этом план экспорта перевыполнен на 30%.

В январе-сентябре 2023 года ЗАО AzerGold осуществило добычу 36 384 унций золота, при этом план экспорта перевыполнен на 30%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился.

За отчетный период AzerGold экспортировал 77 355 унций серебра, что на 45% превышает плановый показатель. По сравнению с годом ранее экспорт сократился на 34%.

Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО "Човдар" и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.

Напомним, что ЗАО AzerGold, начавшее свою деятельность в 2017 году с эксплуатации одного рудника - месторождения золота "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе, за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников на флангах месторождения "Човдар". В 2021 году на золотом руднике "Агйохуш-1" были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках "Човдар", "Мярях" и "Тюлаллар" добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакянском и Кяльбаджарском районах.