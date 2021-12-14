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AzerGold перечислил в госбюджет 72 млн манатов

AzerGold перечислил в госбюджет 72 млн манатов ЗАО AzerGold за весь период деятельности экспортировало 285 тысяч унций золота и 560 тысяч унций серебра.
Промышленность
14 декабря 2021 г. 12:06
AzerGold перечислил в госбюджет 72 млн манатов

ЗАО AzerGold за весь период деятельности экспортировало 285 тысяч унций золота и 560 тысяч унций серебра.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Текущие проблемы в горнодобывающем секторе, проводимые реформы и перспективы развития" в Баку заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов.

"От реализации драгоценных металлов в экономику страны было привлечено 755 млн манатов, из которых 72 млн манатов были отчислены в государственный бюджет в виде налогов и социальных выплат", - сказал он.

По словам Ибрагимова, за этот период было выполнено около 222 тыс. метров буровых работ, а ресурсы цветных металлов на подготовленных к эксплуатации месторождениях, согласно принятым международным стандартам, увеличились в целом в 24 раза – с 179 тыс. до 4 млн 443 тыс. унций.

Согласно финансовому отчету AzerGold, чистая прибыль в прошлом году составила 82 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” indiyə qədər dövlət büdcəsinə 72 milyon manat ödəniş edib

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