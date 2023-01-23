AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании

В последние дни на различных сетевых платформах распространяются фальшивые рекламные кампании с использованием товарного знака ЗАО AzerGold и осуществляются фишинговые атаки.

В последние дни на различных сетевых платформах распространяются фальшивые рекламные кампании с использованием товарного знака ЗАО AzerGold и осуществляются фишинговые атаки.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

По информации, пользователи различных интернет-ресурсов получают приглашения от имени компании на участие в "инвестиционных" проектах. Главной целью этих атак является получение персональных данных граждан для доступа к финансовой информации.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по предлагаемым ссылкам, а всю информацию о деятельности и проектах AzerGold получать из информационных ресурсов компании", - отмечается в сообщении.