AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании

В последние дни на различных сетевых платформах распространяются фальшивые рекламные кампании с использованием товарного знака ЗАО AzerGold и осуществляются фишинговые атаки.
Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.
По информации, пользователи различных интернет-ресурсов получают приглашения от имени компании на участие в "инвестиционных" проектах. Главной целью этих атак является получение персональных данных граждан для доступа к финансовой информации.
"Мы настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по предлагаемым ссылкам, а всю информацию о деятельности и проектах AzerGold получать из информационных ресурсов компании", - отмечается в сообщении.