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AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании

AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании В последние дни на различных сетевых платформах распространяются фальшивые рекламные кампании с использованием товарного знака ЗАО AzerGold и осуществляются фишинговые атаки.
Промышленность
23 января 2023 г. 17:37
AzerGold: От нашего имени организовываются фальшивые рекламные кампании

В последние дни на различных сетевых платформах распространяются фальшивые рекламные кампании с использованием товарного знака ЗАО AzerGold и осуществляются фишинговые атаки.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

По информации, пользователи различных интернет-ресурсов получают приглашения от имени компании на участие в "инвестиционных" проектах. Главной целью этих атак является получение персональных данных граждан для доступа к финансовой информации.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по предлагаемым ссылкам, а всю информацию о деятельности и проектах AzerGold получать из информационных ресурсов компании", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold”: "Adımızdan istifadə etməklə fişinq hücumları həyata keçirilir"

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