AzerGold организовало альпиниаду по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана организовало альпиниаду на носящий имя великого лидера "Пик Гейдара" - вершину высотой

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана организовало альпиниаду на носящий имя великого лидера "Пик Гейдара" - вершину высотой 3 751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

В альпиниаде приняла участие группа сотрудников AzerGold и его дочерней компании - общества с ограниченной ответственностью (ООО) “Daşkəsən Dəmir Filiz” (DDF).

Участники альпиниады, стартовавшей в одном из самых высоко расположенных населенных пунктов Азербайджана - селе Хыналыг, разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и совершили восхождение по установленному маршруту на "Пик Гейдара". Участники восхождения, которые несмотря на сложный рельеф и суровые климатические условия, проявив самоотверженность, достигли вершины, где с глубоким уважением почтили память выдающейся личности. На вершине наряду с государственным флагом Азербайджанской Республики были подняты корпоративные флаги AzerGold и DDF.