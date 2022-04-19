AzerGold оптимизирует производственные процессы

В рамках работ по усовершенствованию производства в первом квартале текущего года AzerGold произвел 10 592 унции золота.

В рамках работ по усовершенствованию производства в первом квартале текущего года AzerGold произвел 10 592 унции золота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Хотя данный показатель является относительно низким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проведение оптимизационных работ по обеспечению устойчивого производства позволяет перевыполнить план на текущий год, кроме того, производственные показатели текущего года превысят аналогичные показатели прошедшего, а увеличение срока эксплуатации Участка обеспечит стабильную занятость в регионе и создаст новые рабочие места", - говорится в сообщении.

До начала эксплуатации Човдарского месторождения экономически рентабельный объем золота в оксидных рудах был утвержден в размере 212 тыс. унций, а завершение эксплуатационных работ планировалось на 2020 год. Плановые геологоразведочные и буровые работы с привлечением международных консалтинговых компаний и с применением современных технологических новшеств со стороны ЗАО позволило повысить объем оксидной руды в верхних слоях месторождения, а также создало возможность для переработки транзитных и сульфидных руд в более глубоких слоях месторождения.

Кроме того, поочередный ввод в эксплуатацию относительно небольших золотоносных месторождений, расположенных поблизости Човдарского месторождения и подверженных риску экономической неэффективности в случае отдельной эксплуатации, увеличил общие запасы Човдарского интегрированного регионального участка переработки (ЧИРУП), созданного на базе Човдарского рудника. Таким образом, срок эксплуатации Участка был продлен с 2020 года на 8 лет, а общие запасы увеличены на 519,9 тыс. унций в дополнение к первоначально рассчитанным 212 тыс. унциям, достигнув объема в размере 731,9 тыс. унций. Принимая во внимание осуществляемые на данном этапе соответствующие геологоразведочные и исследовательские работы, не исключено дальнейшее увеличение этих объемов.

Для обеспечения достижения упомянутых показателей ЗАО осуществило оптимизацию существующих конвейерных линий, добившись улучшения пропускной способности и увеличения производственных возможностей до 50%. В настоящее время наряду с функционированием завода по переработке оксидных руд методом кучного выщелачивания, ведется строительство нового завода по переработке транзитных и сульфидных руд методом чанового выщелачивания. Южнокорейская консалтинговая компания “Heerim Architects & Planners Co.” осуществляет работы по управлению проектом строительства и контролю качества, а международная компания “Magro Construction” работает над строительством завода и сопутствующей инфраструктуры.