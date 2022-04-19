О нас
Аудио новости

AzerGold оптимизирует производственные процессы

AzerGold оптимизирует производственные процессы В рамках работ по усовершенствованию производства в первом квартале текущего года AzerGold произвел 10 592 унции золота.
Промышленность
19 апреля 2022 г. 18:44
AzerGold оптимизирует производственные процессы

В рамках работ по усовершенствованию производства в первом квартале текущего года AzerGold произвел 10 592 унции золота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Хотя данный показатель является относительно низким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проведение оптимизационных работ по обеспечению устойчивого производства позволяет перевыполнить план на текущий год, кроме того, производственные показатели текущего года превысят аналогичные показатели прошедшего, а увеличение срока эксплуатации Участка обеспечит стабильную занятость в регионе и создаст новые рабочие места", - говорится в сообщении.

До начала эксплуатации Човдарского месторождения экономически рентабельный объем золота в оксидных рудах был утвержден в размере 212 тыс. унций, а завершение эксплуатационных работ планировалось на 2020 год. Плановые геологоразведочные и буровые работы с привлечением международных консалтинговых компаний и с применением современных технологических новшеств со стороны ЗАО позволило повысить объем оксидной руды в верхних слоях месторождения, а также создало возможность для переработки транзитных и сульфидных руд в более глубоких слоях месторождения.

Кроме того, поочередный ввод в эксплуатацию относительно небольших золотоносных месторождений, расположенных поблизости Човдарского месторождения и подверженных риску экономической неэффективности в случае отдельной эксплуатации, увеличил общие запасы Човдарского интегрированного регионального участка переработки (ЧИРУП), созданного на базе Човдарского рудника. Таким образом, срок эксплуатации Участка был продлен с 2020 года на 8 лет, а общие запасы увеличены на 519,9 тыс. унций в дополнение к первоначально рассчитанным 212 тыс. унциям, достигнув объема в размере 731,9 тыс. унций. Принимая во внимание осуществляемые на данном этапе соответствующие геологоразведочные и исследовательские работы, не исключено дальнейшее увеличение этих объемов.

Для обеспечения достижения упомянутых показателей ЗАО осуществило оптимизацию существующих конвейерных линий, добившись улучшения пропускной способности и увеличения производственных возможностей до 50%. В настоящее время наряду с функционированием завода по переработке оксидных руд методом кучного выщелачивания, ведется строительство нового завода по переработке транзитных и сульфидных руд методом чанового выщелачивания. Южнокорейская консалтинговая компания “Heerim Architects & Planners Co.” осуществляет работы по управлению проектом строительства и контролю качества, а международная компания “Magro Construction” работает над строительством завода и сопутствующей инфраструктуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” filiz istehsalını artıracaq

Экслюзивные новости

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi