Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов

ЗАО "Azergold" завершило 2 открытых тендера, объявленных в связи с закупкой строительно-монтажных работ в Дашкесанском районе, а также строительно-монтажных работ на внутренних дорогах на участке (Тулаллар) на территории села Тулаллар Гёйгёльского района.

ЗАО "Azergold" завершило 2 открытых тендера, объявленных в связи с закупкой строительно-монтажных работ в Дашкесанском районе, а также строительно-монтажных работ на внутренних дорогах на участке (Тулаллар) на территории села Тулаллар Гёйгёльского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали соответственно азербайджанский филиал ООО "Maqro Construction и ООО "Real-İnşaat".

Компаниям-победителям будут перечислены 40 млн 757 тыс. манатов и 2 млн 247,98 тыс. манатов, в целом 43 млн 004,98 тыс. манатов.