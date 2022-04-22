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Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов

Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов ЗАО "Azergold" завершило 2 открытых тендера, объявленных в связи с закупкой строительно-монтажных работ в Дашкесанском районе, а также строительно-монтажных работ на внутренних дорогах на участке (Тулаллар) на территории села Тулаллар Гёйгёльского района.
Промышленность
22 апреля 2022 г. 15:00
Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов

ЗАО "Azergold" завершило 2 открытых тендера, объявленных в связи с закупкой строительно-монтажных работ в Дашкесанском районе, а также строительно-монтажных работ на внутренних дорогах на участке (Тулаллар) на территории села Тулаллар Гёйгёльского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали соответственно азербайджанский филиал ООО "Maqro Construction и ООО "Real-İnşaat".

Компаниям-победителям будут перечислены 40 млн 757 тыс. манатов и 2 млн 247,98 тыс. манатов, в целом 43 млн 004,98 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azergold" 43 milyon manatlıq tenderlərin qaliblərini elan edib

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