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AzerGold объявил очередную стипендиальную программу

AzerGold объявил очередную стипендиальную программу В соответствии с планом действий, утвержденным ЗАО AzerGold и Государственным агентством по профессиональному образованию (PTE), начинается реализация очередного проекта стипендиальной программы для студентов.
Промышленность
29 сентября 2022 г. 10:14
AzerGold объявил очередную стипендиальную программу

В соответствии с планом действий, утвержденным ЗАО AzerGold и Государственным агентством по профессиональному образованию (PTE), начинается реализация очередного проекта стипендиальной программы для студентов.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, стипендия, учрежденная для поддержки подготовки квалифицированных кадров в горнодобывающей сфере, будет вручена на конкурсной основе студентам, обучающимся в Гянджинском государственном центре профессионального образования.

Жюри отберет 10 кандидатов, которые покажут самый высокий результат. Студенты, успешно прошедшие конкурс, получат соответствующие награды, кроме того, им будет назначена ежемесячная стипендия в размере 200 манатов в течение 9 месяцев.

Студенты также получат возможность пройти производственную практику в ЗАО AzerGold и в дальнейшем построить карьеру в горнодобывающей промышленности.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” növbəti təqaüd proqramını elan edib

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