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AzerGold объявил о планах по добыче и экспорту драгоценных металлов

AzerGold объявил о планах по добыче и экспорту драгоценных металлов План по добыче золота ЗАО AzerGold на 2021 год составляет 55,2 тыс. унций золота, 86,6 тыс. унций серебра
Промышленность
10 февраля 2021 г. 13:18
AzerGold объявил о планах по добыче и экспорту драгоценных металлов

План по добыче золота ЗАО AzerGold на 2021 год составляет 55,2 тыс. унций золота, 86,6 тыс. унций серебра.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, цели продажи драгоценных металлов на мировых биржах установлены в объеме 55 тыс. унций золота и 93 тыс. унций серебра.

Прогноз добычи золота по сравнению с 2020 годом сократился на 8%, серебра - 28,43%.

Объем золота и серебра, поставляемых обществом на мировые рынки, увеличился в прошлом году. AzerGold экспортировал 59,4 тыс. унций золота и 119,4 тыс. унций серебра. Это соответственно на 7,4% меньше и на 22,1% больше, чем прогнозировалось в этом году. От продажи этих драгоценных металлов госкомпания в прошлом году привлекла в экономику страны в общей сложности 186,5 млн манатов.

Напомним, что AzerGold был создан в 2016 году на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Его уставный капитал составляет 37 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” qiymətli metalların hasilat və ixrac planlarını açıqladı

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