AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями

Обсуждены возможности сотрудничества между французскими компаниями, заинтересованными в деятельности в Азербайджане, и ЗАО AzerGold.

Обсуждены возможности сотрудничества между французскими компаниями, заинтересованными в деятельности в Азербайджане, и ЗАО AzerGold.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления акционерного общества Закира Ибрагимова с советником посла Франции в Азербайджане по экономическим вопросам Луисом Тулогом и атташе по экономическим вопросам Янником Харонисом.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития горнодобывающей промышленности в целом, были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе возможности сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и поддержания экологического баланса, применения ноу-хау технологий, использования альтернативных источников энергии в будущих проектах.