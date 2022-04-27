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AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями

AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями Обсуждены возможности сотрудничества между французскими компаниями, заинтересованными в деятельности в Азербайджане, и ЗАО AzerGold.
Промышленность
27 апреля 2022 г. 15:04
AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями

Обсуждены возможности сотрудничества между французскими компаниями, заинтересованными в деятельности в Азербайджане, и ЗАО AzerGold.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления акционерного общества Закира Ибрагимова с советником посла Франции в Азербайджане по экономическим вопросам Луисом Тулогом и атташе по экономическим вопросам Янником Харонисом.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития горнодобывающей промышленности в целом, были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе возможности сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и поддержания экологического баланса, применения ноу-хау технологий, использования альтернативных источников энергии в будущих проектах.

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Версия на английском языке AzerGold mulls opportunities for co-op with French companies
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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