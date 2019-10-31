​AzerGold обсудил перспективы сотрудничества с Таджикистаном

27-30 октября состоялся визит представителей ЗАО AzerGold в Согдийскую область Таджикистана.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, в рамках визита зампредседателя правления ЗАО Огтай Мамедов и глава отдела геологической разведки Шахбеддин Мусаев встретились с председателем Согдийской области Раджаббойом Ахмедзода.

На состоявшейся в городе Худжанд встрече приняли участие также руководители ведущих горнодобывающих компаний области.

Отметим, что месторождение Большой Канимансур, являющееся самым крупным месторождением серебра в мире, а также такие месторождения цветных металлов, как "Алтын Топкан", "Джилой", "Апрелевка" находятся на территории Согдийской области. Руководство области во время встречи подчеркнуло важность обмена опытом с ЗАО AzerGold в области эксплуатации данных месторождений.