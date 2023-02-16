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AzerGold о спросе на взрывчатые вещества гражданского назначения

AzerGold о спросе на взрывчатые вещества гражданского назначения В этом году спрос ЗАО AzerGold на взрывчатые вещества гражданского назначения для дробления горных пород взрывом на золотых и железорудных рудниках прогнозируется в объеме 1 445 тонн, а его дочерней компании ООО “Дашкесанская железная руда” - в объеме 1 7
Промышленность
16 февраля 2023 г. 17:29
AzerGold о спросе на взрывчатые вещества гражданского назначения

В этом году спрос ЗАО AzerGold на взрывчатые вещества гражданского назначения для дробления горных пород взрывом на золотых и железорудных рудниках прогнозируется в объеме 1 445 тонн, а его дочерней компании ООО “Дашкесанская железная руда” - в объеме 1 735 тонн.

Как сообщает Report, об этом рассказал Ризван Бахшиев, исполнительный директор ООО Azerblast, принадлежащего AzerGold, который строит в Гяндже завод по производству взрывчатых веществ гражданского назначения.

По его словам, на заводе планируется производить 500 тонн в месяц, то есть 6 тысяч тонн взрывчатых веществ в год, часть из которых будет использоваться для внутренних нужд акционерного общества, а остальная часть будет поставляться учреждениям, работающим в горнодобывающей и других отраслях промышленности.

"Следует учитывать, что потенциал, созданный в горнодобывающей промышленности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, и проводимые на этих территориях строительные работы из года в год будут способствовать росту спроса на промышленные взрывчатые вещества. Согласно нашим исследованиям, только в 2024 году для указанных регионов прогнозируется годовой спрос в объеме 10-15 тыс. тонн”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” və törəmə şirkətinin mülki partlayıcı maddəyə tələbatı açıqlanıb

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