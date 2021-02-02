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AzerGold назвал объемы увеличения ресурсов

AzerGold назвал объемы увеличения ресурсов "Выполненные в прошлом году буровые работы считаются рекордными в горнодобывающей отрасли страны"
Промышленность
2 февраля 2021 г. 12:45
AzerGold назвал объемы увеличения ресурсов

В 2020 году ЗАО AzerGold выполнило 75 778 метров буровых работ на месторождениях, охватывающих контрактные участки "Човдар", "Кохнямядян", "Гарадаг" и на Дашкесанском железорудном месторождении, а также провело лабораторные анализы по 31 020 образцам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

"Выполненные в прошлом году буровые работы считаются рекордными в горнодобывающей отрасли страны. В течение года завершена подготовка предварительного технико-экономического обоснования для сульфидной фазы эксплуатации месторождения "Човдар", в результате завершения разведочных и исследовательских работ по сульфидной фазе ресурсы месторождения увеличились на 533,5 тыс. унций (или 16,5 тонн), и эти цифры были подтверждены международным консультантом”, - сказал он.

"Таким образом, по сравнению с периодом начала деятельности в 2017-2020 годах объем оцененных и принятых в соответствии с международными стандартами ресурсов в результате эффективной разведочной и исследовательской деятельности на месторождениях золота, серебра и полиметаллов за счет ресурсов сульфидной фазы месторождения “Човдар”, месторождения “Агйохуш 1” и месторождения “Филизчай” увеличился со 179 тыс. унций до 4 447 тыс. унций. Рост по унции золотого эквивалента (GEO) превысил 20 раз", - подчеркнул З. Ибрагимов.

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Версия на азербайджанском языке "AzerGold" resurslarının həcmindəki artımları açıqlayıb

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