AzerGold начнет производство на этапе подземной разработки месторождения "Човдар" в 2021 году

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО AzerGold намерено завершить к 2020 году этап надземной разработки (оксидной) месторождения "Човдар" в Дашкесанском районе. Об этом сообщили Report в AzerGold.

Сообщается, что в настоящее время компания сотрудничает с международной консалтинговой компанией в связи с подготовкой документа по технико-экономическому обоснованию производства на этапе подземной разработки (сульфидной), которая начнется в 2021 году после завершения первого этапа.

Помимо этого, влиятельная международная консалтинговая компания готовит документ о предварительной экономической оценке по полиметаллическому месторождению "Филизчай" в Балакянском районе, которое по запасам меди, цинка, серебра, золота и свинца имеет большое стратегическое значение не только для Азербайджана, но и всей Европы. В последующие годы планируется провести металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические и экологические исследования.

Кроме того, проведены бурильные работы для расчета запасов на еще одном месторождении "Мазымчай" в Балакянском районе. В то же время проведены комплексные геофизические исследования на участке "Ортакянд" рудного узла "Гейдаг-Алинджа" в Нахчыванской автономной республике, и в ближайшем будущем планируется осуществить бурение и рассчитать запасы.