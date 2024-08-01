AzerGold начал поисково-оценочные работы на еще одном проявлении в Восточном Зангезуре

ЗАО "AzerGold" начало поисково-оценочные работы на рудоносном участке "Шорбулаг", расположенном в Восточном Зангезурском экономическом регионе. Целью является оценка первичных запасов имеющихся проявлений.

ЗАО "AzerGold" начало поисково-оценочные работы на рудоносном участке "Шорбулаг", расположенном в Восточном Зангезурском экономическом регионе. Целью является оценка первичных запасов имеющихся проявлений.

Как сообщает Report, cогласно поисково-разведочной программе Общества, на начальном этапе были проведены камеральная оценка и дистанционные исследования. Для определения перспективных зон в кратчайшие сроки и экономии средств на дорогостоящих буровых работах в исследованиях используются неинвазивные методы поиска, такие как гиперспектральная спутниковая съемка. Параллельно проводится сбор, систематизация и оцифровка архивных геологических материалов. По результатам широкомасштабных поисково-оценочных работ, которые будут продолжаться до конца года, будет принято соответствующее решение о переходе к следующему этапу исследований и проведению буровых работ на участке.

Отметим, что участок проявления "Шорбулаг" находится в Кельбаджарском районе, в бассейне реки Левчай, левого притока Тартарчая. На участке прогнозируется проявление золота, хрома и ртути. Месторождение было открыто в 1958 году.

"AzerGold" ведет геологические исследования по нескольким направлениям. Наряду с рудоносными участками, переданными под управление ЗАО, продолжается проведение общих геологоразведочных работ на территории страны совместно с Министерством экологии и природных ресурсов по Распоряжению Президента от 22 июня 2023 года. Кроме того, в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории", компания выполняет такие важные задачи, как мониторинг, инвентаризация, поиск и оценка запасов минерального сырья.