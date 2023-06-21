AzerGold: Мы не имеем отношения к событиям в Гедабеке

ЗАО AzerGold не имеет никакого отношения к событиям в селе Союдлю Гедабекского района.

ЗАО AzerGold не имеет никакого отношения к событиям в селе Союдлю Гедабекского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении акционерного общества.

"Учитывая многочисленные запросы, адресованные нашей компании, во избежание формирования у общественности неправильного мнения, мы еще раз заявляем, что разработка месторождений золота в Гедабекском районе осуществляется другой горнодобывающей компанией.

AzerGold в своей политике руководствуется принципами защиты окружающей среды и использования природных ресурсов в соответствии с принципами устойчивого развития при изучении, разведке, разработке, разработке и управлении месторождениями металлических руд. Общество также применяет прогрессивные методы в своей деятельности с целью минимизации загрязнения окружающей среды и регулирования ее охраны, принимает защитные и превентивные меры, предотвращающие негативное воздействие на окружающую среду, осуществляет непрерывный мониторинг. В рамках этих мероприятий в соответствии с программой экологического мониторинга регулярно проводятся работы по пылеизмерению, анализ образцов, взятых из почвы и водоемов. Наша компания всегда демонстрирует общественную активную позицию в отношении защиты окружающей среды. В рамках проектов кооперативной социальной ответственности общества в Дашкесанском районе, где регулярно ведется добывающая деятельность, совместно с местным населением окрестных сел организуются экологические акции", - отмечается в сообщении.