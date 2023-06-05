"AzerGold" и RİİB организовали в Дашкесанском районе экологические мероприятия

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" и Общественное Объединение "Региональное развитие" (RİİB) организовали экологическую акцию под девизом "Давайте сохраним природу, скажем нет пластиковым отходам" и тренинг, приуроченные к 5 Июня - Всемирному

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold и общественное объединение "Региональное развитие" (RİİB) организовали экологическую акцию под девизом "Давайте сохраним природу, скажем нет пластиковым отходам", приуроченную к 5 июня - Всемирному дню охраны окружающей среды.

В рамках акции сотрудники акционерного общества совместно с волонтерами RİİB приняли участие в очистке проходящего через село Гушчу Дашкесанского района участка одной из крупнейших рек Гянджа-Дашкесанского экономического района – Гошгарчая.

Участники акции очистили от пластиковых, полиэтиленовых, металлических, стеклянных, бумажных, картонных и других отходов береговую зону реки - лесистую территорию, протяженностью около 2 гектаров. Собранные отходы были отсортированы и направлены на переработку.

Основная цель акции – очистка береговой зоны Гошгарчая от отходов и повышение осведомленности общественности об ущербе, который наносится бытовыми отходами биоресурсам реки. В этой связи специалистами ЗАО "AzerGold" и RİİB был проведен тренинг по экологическому просвещению.

В его рамках были заслушаны доклады о необходимости предотвращения загрязнения окружающей среды, содействия сохранению природы и поддержанию экологического баланса.

Отметим, что Всемирный день охраны окружающей среды, учрежденный в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания населения мира к экологическим проблемам, в этом году проходит под девизом "Решение проблемы загрязнения пластиком". Ежегодно в преддверии этого знаменательного дня ЗАО "AzerGold" при поддержке Общественного Объединения "Региональное развитие" и других партнерских организаций осуществляет совместные мероприятия для внесения вклада в сохранение окружающей среды и биологического разнообразия.





