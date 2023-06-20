AzerGold и KOBİA реализовали проект по поддержке развития пчеловодства в Дашкесанском районе

При организации ЗАО AzerGold и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) успешно реализован проект "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе".

При организации ЗАО AzerGold и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) успешно реализован проект "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе".

20 июня на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе, состоялась церемония награждения участников проекта - владельцев пчеловодческих хозяйств.

В мероприятии приняли участие председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абыев, советник министра экономики Ниязи Сафаров, начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Баяндур Рзаев, начальник Гянджа-Дашкесанского регионального филиала Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Эльмаддин Гурбанов и другие официальные лица.

Выступивший на мероприятии председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов довел до внимания, что возглавляемая им государственная компания с 2016 года организовывает свою деятельность на основе передового международного опыта и стандартов в горнодобывающей отрасли и вносит свой вклад в развитие ненефтегазового сектора нашей страны. Председатель правления отметил, что в результате успешной деятельности по добыче и переработке за прошедшие почти 7 лет было реализовано 358 тыс. унций золота, 712 тыс. унций серебра. По его словам, за прошедший период на внутреннем рынке было реализовано более 11 тыс. унций золота и свыше 76 тыс. унций серебра с целью развития местного ювелирного искусства. З.Ибрагимов отметил, что с 2017 года доходы от продаж, осуществляемых на внутреннем и внешнем рынках, превысили 1 миллиард манатов. Было подчеркнуто, что ЗАО AzerGold удалось занять передовые позиции в ряду основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана.

З.Ибрагимов сказал, что на фоне этих высоких экономических достижений основными принципами деятельности ЗАО AzerGold являются эффективное использование природных ресурсов, применение концепции устойчивого развития и социальная ответственность. По его словам, в рамках политики социального воздействия и ответственности, принятой Обществом, ведется активная работа по поддержке социально-экономического развития местных общин. Закир Ибрагимов добавил, что реализуемые проекты разрабатываются и претворяются в жизнь с учетом специфики региона, критериев потребности местных общин, социально-экономических потребностей.

Подробно рассказав далее о проекте "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе", З.Ибрагимов подчеркнул, что основной целью является развитие экосистемы малого предпринимательства в Дашкесанском районе, внесение дополнительного вклада в государственные программы социально ориентированной государственной политики и социально-экономического развития регионов, успешно реализующиеся под руководством господина президента Ильхама Алиева, путем продвижения пчеловодства как вида экопредпринимательства и увеличения производства натурального меда.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, в свою очередь, сказал, что реализуемый в Дашкесанском районе проект, который имеет большой потенциал для развития пчеловодства, является важной социально-экономической инициативой для региона. Он выразил уверенность в том, что пчеловоды, правильно воспользовавшиеся созданной возможностью, увидят положительные результаты в своей деятельности и добьются дальнейшего расширения хозяйств.

Глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абыев отметил, что реализуемый совместно с KOBİA проект по развитию пчеловодства в Дашкесане Закрытого Акционерного Общества AzerGold, внедряющего самые современные технологии в горнодобывающую отрасль, своей эффективной деятельностью вносящего вклад как в ненефтегазовый сектор нашей страны, так и в социально-экономическое развитие региона, служит повышению экономических возможностей местного населения.

Затем на мероприятии выступили представители министерств экономики, сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения. Они высоко оценили реализуемый в соответствии с целями и задачами государственных программ, принятых в связи с социально-экономическим развитием регионов, проект "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе" с точки зрения продвижения пчеловодства как устойчивой деловой деятельности в Дашкесане.

В конце мероприятия пчеловодам, успешно завершившим обучение и практические занятия, вручили сертификаты. Кроме того, был проведен осмотр предоставленных пчеловодам активов, в том числе полностью оборудованных пчелиных ульев и медогонок.

Отметим, что проект "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе" реализуется уже второй год. В проекте приняли участие жители сел и других населенных пунктов, расположенных вблизи золотого рудника "Човдар", где ЗАО AzerGold осуществляет добывающую и производственную деятельность. В 2022 году, когда проект реализовывался впервые, в нем приняли участие в общей сложности 24 пчеловода-фермера, действующих в селах Човдар, Баян, Гушчу и Зяйлик Дашкесанского района. В этом году проект охватил 32 фермеров, которые занимаются мелким пчеловодством в селах Човдар, Баян, Гушчу и населенном пункте Шадах.