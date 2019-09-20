AzerGold и делегация Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня прошла встреча между представителями ЗАО AzerGold и находящейся с визитом в нашу страну делегацией Таджикистана.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, на встрече приняли участие председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов, заместители председателя Огтай Мамедов и Хаййам Фарзалиев, руководители отделов геологической разведки, стратегического планирования и развития бизнеса ЗАО AzerGold, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли, председатель города Худжанд Магруф Мухаммадзода, председатель города Гулистон Фирдавс Шарифзода, генеральный директор СП "Апрелевка" Азизхон Болтухонзода и другие члены делегации.

Поприветствовав гостей, З.Ибрагимов рассказал о деятельности ЗАО, проделываемых работах и предстоящих планах. Р. Ахмадзода высоко оценил деятельность ЗАО, отметив развитие в Азербайджане горнодобывающей промышленности. Рассказав о месторождении "Большой Конимансур", находящемся в Согдийской области и являющемся одним из крупнейших месторождений серебра в мире, Ахмадзода пригласил представителей ЗАО AzerGold совершить визит в область.

В продолжение встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнута важность обмена опытом в соответствующем направлении.