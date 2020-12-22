AzerGold и Центр Гейдара Алиева объявили о совместном конкурсе дизайна монет

Конкурс вступает в силу 22 декабря текущего года

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold и Центр Гейдара Алиева объявили о начале совместного проекта - конкурса по дизайну монет, производимых из азербайджанского золота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Конкурс дизайна "Карабахские жемчужины" посвящен Победе славной Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и освобожденному из-под оккупации Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана. Одной из основных целей в реализации данного проекта является создание новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха.

Дизайн-проекты для участия в конкурсе должны соответствовать требованиям, указанным в официальном Уставе конкурса. Проекты участников будут оценены со стороны комитета жюри, состоящего из известных дизайнеров, художников и деятелей культуры по таким критериям как эстетический вид, концептуальная модель, уникальность дизайна, пригодность к производству и т.д. Первые три победителя будут вознаграждены дипломами и денежными призами (1 место – 3 000 манатов, 2-ое место – 2 000 манатов, 3-е место – 1 000 манатов). Кроме того, все проекты, допущенные к участию в конкурсе, будут выставлены на онлайн-голосование на официальной странице проекта www.azergold.gift . Работе, набравшей самую высокую оценку пользователей, будет присуждена награда в размере 1 000 манатов в дополнительной номинации зрительской симпатии.

Конкурс вступает в силу 22 декабря текущего года, набор работ продолжится до 1 февраля 2021 года.

Желающие стать участниками конкурса могут загрузить свои дизайн-проекты на официальную страничку конкурса посредством платформы www.azergold.gift/contest .

Отметим, что основной целью разработки новых дизайнов монет, отображающих национальные ценности, сформировавшиеся на протяжении веков, является поддержка их продвижения и пропаганды. Напомним, что монеты, выпущенные ЗАО AzerGold в 2018-ом году с изображением Центра Гейдара Алиева, наскальных рисунков Гобустана и узора Карабахского ковра "Челеби" направлены на пропаганду современности страны, ее истории и культуры.