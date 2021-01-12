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AzerGold и АТУ подписали меморандум о сотрудничестве

AzerGold и АТУ подписали меморандум о сотрудничестве Меморандум предусматривает совместную разработку концепций формирования кадрового потенциала в соответствующей области
Промышленность
12 января 2021 г. 15:44
AzerGold и АТУ подписали меморандум о сотрудничестве

12 января подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским техническим университетом (АТУ).

Как сообщает Report, на встрече по этому поводу, состоявшейся в формате видеоконференции, помимо представителей обеих сторон, принял участие также проректор Стамбульского технического университета Гусейн Кызыл.

Документ подписали заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев и ректор АТУ Вилаят Велиев. Меморандум предусматривает совместную разработку концепций формирования кадрового потенциала в соответствующей области.

Так, в рамках соглашения планируется привлечение на производственную практику студентов бакалавриата и магистратуры различных факультетов Университета. Во время практики предусматривается привлечение студентов к научно-исследовательской и проектной деятельности, совместная разработка тем для дипломных, научных и других исследовательских работ. Помимо этого, планируется выделение стипендий и премий со стороны ЗАО отличившимся во время практики студентам.

Отметим, что ЗАО “AzerGold” с целью обеспечения продолжительного и устойчивого развития сотрудничает с рядом учебных заведений и научных организаций в направлении формирования кадрового потенциала. На сегодняшний день компания подписала уже 7 меморандумов о сотрудничестве с различными высшими учебными заведениями, в рамках которых организовано участие 133 студентов соответствующих специальностей на производственной практике на Човдарском золотодобывающем предприятии. Успешно завершившие стажировку студенты награждены соответствующими сертификатами ЗАО, а 11 отличившихся выпускников обеспечены постоянной работой.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” Azərbaycan Texniki Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayır

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