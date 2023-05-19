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AzerGold и 4SİM начали сотрудничество по оценке "Индекса интеллектуальной промышленной готовности" и "Smart" трансформации

AzerGold и 4SİM начали сотрудничество по оценке "Индекса интеллектуальной промышленной готовности" и "Smart" трансформации Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по оценке "Индекса интеллектуальной промышленной готовности"
Промышленность
19 мая 2023 г. 17:43
AzerGold и 4SİM начали сотрудничество по оценке Индекса интеллектуальной промышленной готовности и Smart трансформации

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по оценке "Индекса интеллектуальной промышленной готовности" (Smart Industry Readiness Index - SIRI) и "Smart" трансформации.

Соглашение подписали председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов и исполнительный директор 4SİM Тамерлан Тагиев.

Согласно документу, 4SİM будет оказывать консультационные услуги на производственном предприятии ЗАО "AzerGold" с целью оценки цифровой готовности и ускорения цифровизации. Так, с применением метода оценки SIRI, рекомендованного Всемирным экономическим форумом и признанного одной из наиболее эффективных программ оценки цифровой готовности к Четвертой промышленной революции, будет проанализирована реальная ситуация с цифровизацией производственных и бизнес-процессов, посредством наиболее оптимальных технологических решений подготовлена дорожная карта для обеспечения развития деятельности на производстве в течение периода, охватывающего до 2-3 лет, а также проработаны и представлены методология приоритетных проектов и другие детали.

Отметим, что наряду с постоянной оптимизацией производственного процесса основными приоритетами ЗАО являются охрана здоровья работников, обеспечение безопасности труда и охрана окружающей среды. С этой целью ЗАО "AzerGold", заинтересованное в применении инновационных решений для дальнейшего повышения эффективности по всем направлениям деятельности, внедряет самые современные технологии в горнодобывающей отрасли и регулярно обновляет свою материально-техническую базу в соответствии с потребностями. Не случайно Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана с целью определения технологических инновационных возможностей предприятия провело в ЗАО "AzerGold" первый в стране Инновационный аудит и положительно оценило деятельность компании в области цифровой трансформации, внедрения инновационных решений, укрепления экосистемы.

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Версия на азербайджанском языке Фото"AzerGold" və 4SİM əməkdaşlığa başlayıb

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