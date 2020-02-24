​AzerGold достиг рекордной добычи в 2019 году

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Добыча золота в 2019 году увеличилась на 21,3%, серебра – на 33,2% в годовом выражении.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что в отчетном году добыто 55,2 тыс. унций золота против запланированных 50 тыс. (на 10,4% больше): "В то же время серебра добыто на 17,9% больше запланированных объемов – 103 тыс. унций против 87,4 тыс. Производственные показатели за 2019 год являются рекордными за весь период деятельности рудника Човдар".